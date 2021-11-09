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09.11.2021, 13:28

После штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с Польшей

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После штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с Польшей
После штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с Польшей
После штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с ПольшейПосле штурма. Согнанные беларускими силовиками беженцы разбили лагерь на границе с Польшей

Около трех тысяч беженцев, согнанных беларускими силовиками к польской границе, после неудачной попытки прорыва в Евросоюз разбили лагерь – установили палатки, рубят на дрова лес. Как сообщает пропагандистский ресурс беларуского режима БЕЛТА, в основном это мигранты из Ирака, и через Польшу они намерены дойти до Германии.

Минувшая ночь прошла спокойно, время от времени в сторону полицейских летели камни, сообщает польская погранслужба. В подмогу пограничникам направлены полиция и военные – сейчас в охране этого участка задействовано до 20 тысяч человек.

Сегодня утром в этом районе вновь замечена большая группа беларуских силовиков, которые направлялись к лагерю беженцев, сообщает в Twitter Минобороны Польши.

Всего вчера было зафиксировано 309 попыток незаконного пересечения польской границы, задержаны 17 человек.

  • 29 сентября польские пограничники сообщали, что готовятся к провокациям, так как беларуские власти раздают военную форму мигрантам, которые находятся вблизи границы с Польшей.
  • 7 октября беларуские пограничники обстреляли польских военных, которые патрулировали границу.
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Теги: польша, беларусь, беженцы, мигранты, переход границы
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