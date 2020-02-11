Сборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фото

Сутки назад, утром 10 февраля, Европейское космическое агентство и Аэрокосмическое управление США при помощи ракеты Atlas V компании United Launch Alliance отправили в путь к Солнцу автоматический зонд Solar Orbiter. Аппарат соберет данные о звезде, которые невозможно достать с Земли.
Почитать о миссии стоимостью около €1 млрд.
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Зонд успешно выведен в космос при помощи носителя среднего класса Atlas V (в конфигурации 411). Это одноразовая двухступенчатая ракета и одной твердотопливной "боковушкой" и разгонным блоком Centaur, оснащенным одним двигателем. Почитать больше об этой ракете.