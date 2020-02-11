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11.02.2020, 07:14

Сборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фото

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Сборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фото
Сборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фото
Сборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фотоСборка, доставка и запуск к Солнцу зонда SolO: хроника в 18 фото

Автоматическая станция уже 25 часов прокладывает себе путь к нашему светилу

Сутки назад, утром 10 февраля, Европейское космическое агентство и Аэрокосмическое управление США при помощи ракеты Atlas V компании United Launch Alliance отправили в путь к Солнцу автоматический зонд Solar Orbiter. Аппарат соберет данные о звезде, которые невозможно достать с Земли.

Почитать о миссии стоимостью около €1 млрд.

Смотрите видео: Кадры запуска SolO. Космозонд сделает уникальные фото Солнца

Зонд успешно выведен в космос при помощи носителя среднего класса Atlas V (в конфигурации 411). Это одноразовая двухступенчатая ракета и одной твердотопливной "боковушкой" и разгонным блоком Centaur, оснащенным одним двигателем. Почитать больше об этой ракете.

Фото: NASA, ESA, ULA

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Теги: Atlas V, nasa, космос, esa, запуск, ракета, зонд, Solar Orbiter
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