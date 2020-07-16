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16.07.2020, 16:05

Школьница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фото

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Школьница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фото
Школьница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фото
Школьница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фотоШкольница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фото

Американка рисует достопримечательности тех стран, куда они с братом хотели бы поехать после карантина

14-летняя американка Макэр Эверетт нарисовала мелом на асфальте более 100 достопримечательностей из разных стран мира, чтобы ее младший брат мог "путешествовать" во время карантина. Все свои работы она фотографирует и размещает в инстаграме.

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По словам школьницы, на рисунках есть много тех мест, которые они с братом хотели бы посетить после окончания карантина.

Всего на один рисунок у юной художницы уходит от двух до четырех часов и, по ее словам, без 9-летнего брата Кэмдена это были бы просто картинки, а "с Кэмденом - это искусство", - добавляет она.

Фото: instagram.com/macairesmuse

  • В апреле LIGA.net разместила фоторепортаж, как выглядит профилактика коронавируса глазами турецкого художника.
  • В июле британский художник стрит-арта разрисовал вагон лондонского метро крысами с масками: видео.
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Теги: фото, путешествие, рисунок, карантин
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