Школьница из США решила показать брату мир при помощи рисунков мелом: фото

14-летняя американка Макэр Эверетт нарисовала мелом на асфальте более 100 достопримечательностей из разных стран мира, чтобы ее младший брат мог "путешествовать" во время карантина. Все свои работы она фотографирует и размещает в инстаграме.

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По словам школьницы, на рисунках есть много тех мест, которые они с братом хотели бы посетить после окончания карантина.

Всего на один рисунок у юной художницы уходит от двух до четырех часов и, по ее словам, без 9-летнего брата Кэмдена это были бы просто картинки, а "с Кэмденом - это искусство", - добавляет она.

Фото: instagram.com/macairesmuse