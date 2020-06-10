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10.06.2020, 11:49

Ученые нашли носорогого дракона. Его не видели более 100 лет – фото

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Ученые нашли носорогого дракона. Его не видели более 100 лет – фотоУченые нашли носорогого дракона. Его не видели более 100 лет – фотоУченые нашли носорогого дракона. Его не видели более 100 лет – фотоУченые нашли носорогого дракона. Его не видели более 100 лет – фото
Ученые нашли носорогого дракона. Его не видели более 100 лет – фотоУченые нашли носорогого дракона. Его не видели более 100 лет – фотоУченые нашли носорогого дракона. Его не видели более 100 лет – фотоУченые нашли носорогого дракона. Его не видели более 100 лет – фото
Ученые нашли носорогого дракона. Его не видели более 100 лет – фотоУченые нашли носорогого дракона. Его не видели более 100 лет – фотоУченые нашли носорогого дракона. Его не видели более 100 лет – фотоУченые нашли носорогого дракона. Его не видели более 100 лет – фото

Носорогого дракона, известного также как ящерица Модильяни, завезли в Европу более 130 лет назад и с тех пор не видели. Сейчас его нашли на Суматре

На Севере индонезийского острова Суматра обнаружили носорогого дракона – редкую ящерицу Модильяни (Harpesaurus modiglianii). Сообщений об этом виде не было более 100 лет, передает Science News со ссылкой на исследование, опубликованное в Taprobanica: The Journal of Asian Biodiversity.

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Дракон примечателен рогом, который высовывается из его носа. Именно он дал название рептилии. Ящерица имеет схожее с африканским хамелеоном поведение: в состоянии стресса она имеет ярко-зеленый и желтый камуфляжный окрас, а в стрессовой ситуации меняет его на коричнево-оранжевый.

Дракона более 130 лет назад из лесов Индонезии завез в Европу итальянский исследователь Элио Модильяни – и с тех пор ее никто не видел. Уже после смерти ученого, в 1933 году, ящерицу описали.

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В 2018 году индонезийский ученый Чайрунас Путра исследовал озеро, которое образовалось в кальдере вулкана на Суматре. На берегу он обнаружил мертвую тушку, похожую на носорогого дракона.

В этом году Путра вместе с коллегами вновь отправился в это место для поиска живых образцов ящерицы Модильяни. Экспедиция увенчалась успехом. Ящерица лежала на ветке и, вероятно, спала. Ученые сфотографировали рептилию и пришли к выводу, что найденная Путрой два года назад тушка также была носорогим драконом.

Исследователи опасаются, что ящерица может исчезнуть: ее обнаружили за пределами охраняемой зоны, где сейчас активно идет вырубка лесов.

СПРАВКА. Рептилия принадлежит к семейству ящериц Agamidae, которых обычно называют ящерицами-драконами.

Шай Мейри, герпетолог из Тель-Авивского университета отмечает, что многие ящерицы-драконы живут в небольших труднодоступных местах, что затрудняет их изучение. 19 видов этих рептилий известны лишь по одному экземпляру.

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Фото - C.A. PUTRA ET AL/TAPROBANICA: THE JOURNAL OF ASIAN BIODIVERSITY, 2020 и C.A. PUTRA ET AL/TAPROBANICA: THE JOURNAL OF ASIAN BIODIVERSITY, 2020, ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI GENOVA 56, PL. VI

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Теги: животные, дракон, носорогий дракон, ящерица модильяни, Harpesaurus modiglianii
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