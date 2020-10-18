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18.10.2020, 19:35

В Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фото

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В Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фото
В Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фото
В Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фотоВ Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фото

Правозащитники заявляют о минимум 70 задержанных в разных городах

В Минске прошел оппозиционный Партизанский марш. В акции протеста приняли участие десятки тысяч человек. Почти сразу начались задержания.

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Около станции метро "Автозаводская" силовики перекрыли Партизанский проспект, по которому шли протестующие, и начали их задерживать. При этом силовики использовали светошумовые гранаты. Также они производили выстрелы в воздух из травматического оружия. Это, по информации Tut.by, подтвердили в милиции.

Правозащитники знают имена 70 задержанных в разных городах, список обновляется, сообщает Радио Свобода.

Как передает Euroradio, в городе, как и во все предыдущие воскресенья, не работал мобильный интернет.

  • 16 октября беларуские силовики заявили о якобы готовящихся провокациях на акциях протеста и готовности применить боевое оружие. 
  • На заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель США Джеймс Гилмор заявил, что применение летального оружия против мирных протестующих в Беларуси будет очевидным нарушением международного права и каждое причастное к этому лицо будет нести персональную ответственность. 
  • 18 октября, в день анонсированного Партизанского марша, с самого утра к центру Минска начали стягивать силовиков и спецтехнику.
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Теги: беларусь
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