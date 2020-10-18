В Минске прошел многотысячный Партизанский марш: фото

В Минске прошел оппозиционный Партизанский марш. В акции протеста приняли участие десятки тысяч человек. Почти сразу начались задержания.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Около станции метро "Автозаводская" силовики перекрыли Партизанский проспект, по которому шли протестующие, и начали их задерживать. При этом силовики использовали светошумовые гранаты. Также они производили выстрелы в воздух из травматического оружия. Это, по информации Tut.by, подтвердили в милиции.

Правозащитники знают имена 70 задержанных в разных городах, список обновляется, сообщает Радио Свобода.

Как передает Euroradio, в городе, как и во все предыдущие воскресенья, не работал мобильный интернет.