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08.12.2020, 20:31

Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото

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Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото
Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото
Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фотоВенеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото

Сегодня утром, 8 декабря, в Италии на Венецию обрушилась 137-сантиметровая приливная волна, которая затопила большую часть города. Защитную систему шлюзов не активировали, поскольку синоптики прогнозировали гораздо меньшее количество воды. Об этом сообщает Corriere della sera.

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Согласно прогнозу, уровень воды не должен был превышать 120 см, а шлюзы задействуют при высоте от 130 см. Когда ошибка стала очевидной, запускать защиту было поздно. Ситуацию усложнял ветер бора, который дул через Верхнюю Адриатику и усилил прилив.

Теперь ожидается, что вода поднимется до 145 см.

"Ситуация ужасная, мы оказались под водой, – говорит Карло Альберто Тессейн, управляющий базилики Сан-Марко. – Нартекс полностью затоплен, и если уровень снова поднимется, внутренние часовни тоже уйдут под воду".

  • 5 июля в Венеции было наводнение, тогда вода поднималась до 116 см.

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Теги: италия, наводнение, венеция
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