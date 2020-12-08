Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото

Сегодня утром, 8 декабря, в Италии на Венецию обрушилась 137-сантиметровая приливная волна, которая затопила большую часть города. Защитную систему шлюзов не активировали, поскольку синоптики прогнозировали гораздо меньшее количество воды. Об этом сообщает Corriere della sera.

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Согласно прогнозу, уровень воды не должен был превышать 120 см, а шлюзы задействуют при высоте от 130 см. Когда ошибка стала очевидной, запускать защиту было поздно. Ситуацию усложнял ветер бора, который дул через Верхнюю Адриатику и усилил прилив.

Теперь ожидается, что вода поднимется до 145 см.

"Ситуация ужасная, мы оказались под водой, – говорит Карло Альберто Тессейн, управляющий базилики Сан-Марко. – Нартекс полностью затоплен, и если уровень снова поднимется, внутренние часовни тоже уйдут под воду".

5 июля в Венеции было наводнение, тогда вода поднималась до 116 см.

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