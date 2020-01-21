2700 лет. В Ираке нашли древние барельефы Ассирии: видео

Команда итальянских и иракских археологов обнаружила в северном Ираке десять каменных барельефов, которые боле 2700 лет назад украшали сложную систему каналов, вырытую в скале. Об этом сообщает National Geographic.

Ученые полагают, что на барельефах изображен царь Ассирии Саргон II. Он наблюдает за процессией богов: верховное божество Ашшур едет на драконе и рогатом льве, а его супруга Муллисса сидит на троне, поддерживаемом львами. Рядом с ними - Иштар, богиня любви и войны, бог солнца Шамаш и Набу, бог мудрости.

Читайте также: 400 лет. В центре Стокгольма нашли древний корабль: фото

Со-руководитель экспедиции Даниэле Моранди Бонакосси называет находку очень редкой. А Джейсон Ур из Гарвардского университета отмечает: открытие показывает, что в древнем мегаполисе Ниневия произведения искусства были "не только в императорских дворцах, а повсюду, даже там, где фермеры добывали воду из каналов для своих полей".

Ученые бьют в набат: подобные памятники находятся под угрозой. Один из найденных барельефов вероятно был поврежден мародером в мае прошлого года. Другая панель была разбита, когда фермер расширил конюшню. А в 2018 году по древнему каналу прорезали современный акведук.

Читайте также: Больше 1000 лет. В джунглях нашли огромный дворец майя: видео

Видео: Orange Way/YouTube