2700 лет. В Ираке нашли древние барельефы Ассирии: видео

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Барельефы заметили еще в 1973 году, но ученые более 50 лет не могли подойти к этой местности из-за частых боевых действий

Команда итальянских и иракских археологов обнаружила в северном Ираке десять каменных барельефов, которые боле 2700 лет назад украшали сложную систему каналов, вырытую в скале. Об этом сообщает National Geographic.

Ученые полагают, что на барельефах изображен царь Ассирии Саргон II. Он наблюдает за процессией богов: верховное божество Ашшур едет на драконе и рогатом льве, а его супруга Муллисса сидит на троне, поддерживаемом львами. Рядом с ними - Иштар, богиня любви и войны, бог солнца Шамаш и Набу, бог мудрости.

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Со-руководитель экспедиции Даниэле Моранди Бонакосси называет находку очень редкой. А Джейсон Ур из Гарвардского университета отмечает: открытие показывает, что в древнем мегаполисе Ниневия произведения искусства были "не только в императорских дворцах, а повсюду, даже там, где фермеры добывали воду из каналов для своих полей".

Ученые бьют в набат: подобные памятники находятся под угрозой. Один из найденных барельефов вероятно был поврежден мародером в мае прошлого года. Другая панель была разбита, когда фермер расширил конюшню. А в 2018 году по древнему каналу прорезали современный акведук.

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Видео: Orange Way/YouTube

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Теги: археологи, барельеф, ассирия, саргон, ашшур, ниневия, Файда
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