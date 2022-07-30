Астроном показал пролет ступени китайской ракеты Long March-5B, падение которой ожидается уже на выходных, – большая часть ступени сгорит в плотных слоях атмосферы. Риск какого-либо ущерба при этом "экстремально низкий". Запись опубликована на канале Agena.

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Ранее военные США, которые отслеживают объекты в околоземном пространстве, заявили, что ступень вышла на "неконтролируемое падение" – оно ожидается 8 или 9 мая. Подконтрольная правительству КНР пресса написала, что такие заявления – это "хайп Запада" и "преувеличение".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные не будут сбивать ступень, хотя отслеживают ее траекторию.

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Японский любитель астрономии, который скрывается под ником Agena, выложил в YouTube новый ролик с пролетом на нисходящей орбите ступенью, снятый с помощью камеры Nikon 50mm (F1.4). Запись сделана 29 июля.

29 апреля 2021 года эта ракета доставила на орбиту основной 22-тонный модуль будущей китайской станции.

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Дмитрий Гриниченко

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