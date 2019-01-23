Астрономы показали "последний вздох" умирающей звезды: видео

Телескоп Европейской южной обсерватории сфотографировал "последний вздох" умирающей звезды, остаток которой можно различить в центре кадра. Об этом пишет пресс-служба ESO.

"Слабое эфемерное свечение, излучаемое планетарной туманностью, излучается всего около 10000 лет -- это краткий миг по астрономической шкале времени", - отметили в организации.

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ESO 577-24 – то, что осталось от красного гиганта, который дошел до финальных стадий звездной эволюции. Он сбросил внешние слои и превратился в маленькую и очень горячую карликовую звезду, которая постепенно остывает.

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Водород в недрах красных гигантов иссякает, после чего они сжимаются под действием тяготения и коллапсируют. При этом колоссальное давление снова запускает ядерные реакции в ядре, в результате чего внешние слои звезды резко разлетаются в окружающее пространство.

Раскаленное ядро умирающей звезды испускает ультрафиолетовое излучение, которое ионизирует эти слои и заставить их светиться. Поэтому мы видим туманность — все, что остается от звезды в конце ее существования.

По словам ученых, облако светящегося ионизованного газа, составляющее туманность ESO 577-24, быстро расширяется и тускнеет, и постепенно исчезнет из вида.

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