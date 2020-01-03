Белград: фанаты атаковали посольство Черногории - видео

Фанаты клуба Црвена звезда атаковали посольство Черногории в Белграде, забросав пиротехническими средствами. Об этом сообщает черногорское издание Vjesti.
По словам черногорского премьер-министра Душко Марковича, фейерверки были выпущены в сторону черногорского флага, который частично обгорел, и его пришлось заменить. "Позиция сербских властей поразительна. Черногория вновь сталкивается с проблемой защиты независимости и свободы", - написал Маркович в Twitter.
Поводом для возмущения фанатов стал принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания, который, в частности, критиковала также Россия и РПЦ.
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