Белград: фанаты атаковали посольство Черногории - видео

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Сербские фанаты якобы возмутились принятым в Черногории законом о свободе вероисповедания

Фанаты клуба Црвена звезда атаковали посольство Черногории в Белграде, забросав пиротехническими средствами. Об этом сообщает черногорское издание Vjesti.

По словам черногорского премьер-министра Душко Марковича, фейерверки были выпущены в сторону черногорского флага, который частично обгорел, и его пришлось заменить. "Позиция сербских властей поразительна. Черногория вновь сталкивается с проблемой защиты независимости и свободы", - написал Маркович в Twitter.

Поводом для возмущения фанатов стал принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания, который, в частности, критиковала также Россия и РПЦ. 

  • В ночь на 27 декабря парламент Черногории 45 голосами правящей коалиции принял закон о свободе вероисповедания, отклонив поправки, предложенные оппозицией. После этого в сессионном зале взорвали петарду, протестующие против принятия закона депутаты сломали технику на столе спикера. Согласно закону, все религиозные организации должны доказать право собственности на свое имущество до 1 декабря 1918 года, когда Черногория потеряла государственность, войдя в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (будущая Югославия). 

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Теги: черногория, фанаты, церковный закон
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