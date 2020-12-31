Американский стартап Nature's Fynd получил венчурное финансирование на сумму $45 млн от Oxford Finance и Trinity Capital на разработку вегетарианского "мяса", которым можно заменять мясные продукты для фастфуда. Протеин для него выращивают в микрогрибках-экстремофилах из гейзеров нацпарка Йеллоустон, пишет компания на своем сайте.

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Идея зародилась более 10 лет назад, когда один из будущих основателей компании работал биологом по проекту NASA, исследующим микроорганизмы в экстремальных условиях. Он выяснил, что грибы Fusarium flavolapis производят цельные белки – и это можно использовать в промышленных масштабах.

Была разработана схема микробной ферментации крахмала и глицерина, на выходе которой получается обогащенный клетчаткой, включая бета-глюканы и пребиотические волокна, продукт Fy™ с 20 основными (включая девять незаменимых) аминокислотами, микроэлементами и витаминами, – без холестерина и трансжиров. В Fy на 50% больше белка, чем в тофу, и в два раза больше, чем в сыром горохе. Он содержит только 1/10 жира и в 30 раз меньше натрия, чем в говяжьем фарше.

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Учитывая ускоренный (в сравнении с высшими организмами) метаболизм и производительность, микробы способны быстро наращивать биомассу.

"Нам не нужно больше сажать семена и полгода ждать урожай. Это революция в производстве белка", – считают в Nature's Fynd. Там уверены, что со временем человечеству будет без разницы, какой источник у качественных белков – корова или микробы, если из него можно приготовить вкусные мясные блюда.

Грибы не модифицировали генетически: это обычный штамм фузариума, а в процессе приготовления продукта не используются антибиотики, пестициды или гербициды. Единственное, пишут авторы, людям с повышенной аллергической чувствительностью к грибам следует все же избегать употребления их продуктов.

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Авторы утверждают, что при производстве Fу "выделяется на ~99% меньше парниковых газов, используется на 99% меньше земли и на 87% меньше воды, чем при выращивании говядины; нет выбросов метана, а отходов – минимум". "Мы способны производить в 3,6 раза больше белка на акр, чем белков животного происхождения, и в 1,8 раза больше, чем белков растений", – подчеркнули в Nature's Fynd.

Всего стартап привлек на конец 2020 года более $100 млн. Уже в следующем году он собирается начать поставки продуктов.



Автор находки с коллегами разработал схему микробной ферментации крахмала и глицерина, на выходе которой получается обогащенный клетчаткой, включая бета-глюканы и пребиотические волокна, продукт FY с 20 основными (включая девять незаменимых) аминокислотами, микроэлементами и витаминами, – без холестерина и трансжиров. В FY на 50% больше белка, чем в тофу, и в два раза больше, чем в сыром горохе. Он содержит только 1/10 жира и в 30 раз меньше натрия, чем в говяжьем фарше.

Учитывая ускоренный (в сравнении с высшими организмами) метаболизм и производительность, микробы способны быстро наращивать биомассу.

"Нам не нужно больше сажать семена и полгода ждать урожая. Это революция в производстве белка", – считают в Nature's Fynd. Там уверены, что со временем человечеству будет без разницы, какой источник у высококачественных белков – от коровы или микробов, если из него можно приготовить вкусные мясные блюда.

Грибы не модифицировали генетически: это обычный штамм фузариума, а в процессе приготовления продукта не используются антибиотики, пестициды или гербициды. Единственное, пишут авторы, людям с повышенной аллергической чувствительностью к грибам следует все же избегать употребления их продуктов.

Авторы утверждают, что при производстве FY "выделяется на ~99% меньше парниковых газов, используется на 99% меньше земли и на 87% меньше воды, чем при выращивании говядины; нет выбросов метана, а отходов – минимум". "Мы способны производить в 3,6 раза больше белка на акр, чем белков животного происхождения, и в 1,8 раза больше, чем белков растений", – подчеркнули в Nature's Fynd.

Всего стартап привлек на конец 2020 года более $100 млн. Уже в следующем году он собирается начать поставки продуктов.

Евгений Пилипенко

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