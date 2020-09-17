Более 50 аниматоров из 19 стран нарисовали мультфильм о событиях в Беларуси: видео

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Самому юному аниматору, принимавшему участие в проекте, всего 12 лет

Аниматор и иллюстратор Юлия Рудзицкая, известная по анимационному фильму "Будем белорусы", в котором история Беларуси рассказана за пять минут, инициировала новый проект "Аниматоры – Беларуси". Об этом сообщает TUT.BY.

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Рудзицкая рассказала, что написала о проекте на своей странице в Facebook, разместила объявления в профессиональных группах аниматоров в соцсетях, написала знакомым.

На ее призыв откликнулись более 50 аниматоров из 19 стран на четырех континентах. Все работали на волонтерской основе. Самому юному аниматору, принимавшему участие в проекте, всего 12 лет.

"Я предложила общую концепцию. За композиционную основу мы взяли исторический флаг независимой Беларуси... Это объединяющая структура, позволяющая объединить переходы и сцены разных художников в одно произведение. Сами аниматоры могли интерпретировать эти цвета как угодно: как в контексте современных беларуских событий, так и как нечто абстрактное", – сказала Рудзицкая.

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Теги: беларусь, мультфильм
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