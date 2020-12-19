В Армении с 19 по 21 декабря объявили общенациональный траур по погибшим в Нагорном Карабахе. Сегодня в Ереване в направлении к военному кладбищу Ераблур прошло траурное шествие во главе с премьером страны Николом Пашиняном, передает местное СМИ Aysor.am.
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При этом, оппозиция решила организовать свой марш и попытаться не допустить до участия в траурной процессии Пашиняна. Несмотря на то, что премьер-министра сопровождала многочисленная охрана, протестующие пытались прорваться к нему, бросая в политика разные предметы и скандируя "Никол – предатель".
В итоге полиции удалось оттеснить недовольных и колонна во главе с Пашиняном смогла подойти к Ераблуру.
- В ночь на 10 ноября 2020 года Пашинян сообщил о подписании "заявлении о прекращении карабахской войны".
- 11 ноября в центре Еревана начался митинг сторонников оппозиции – они были несогласны с подписанием договора о прекращении боевых действий в Карабахе.
- 10 декабря под правительством Армении собрались протестующие: они требовали отставки Пашиняна – видео.
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