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Дни траура в Армении. Люди пытались преградить дорогу колонне с Пашиняном: фото, видео видео

19.12.2020, 22:20
Протестующие и милиция (фото - Варам Багдасарян_ЕРА)
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В Армении с 19 по 21 декабря объявили общенациональный траур по погибшим в Нагорном Карабахе. Сегодня в Ереване в направлении к военному кладбищу Ераблур прошло траурное шествие во главе с премьером страны Николом Пашиняном, передает местное СМИ Aysor.am.

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При этом, оппозиция решила организовать свой марш и попытаться не допустить до участия в траурной процессии Пашиняна. Несмотря на то, что премьер-министра сопровождала многочисленная охрана, протестующие пытались прорваться к нему, бросая в политика разные предметы и скандируя "Никол – предатель".

В итоге полиции удалось оттеснить недовольных и колонна во главе с Пашиняном смогла подойти к Ераблуру.

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Дарья Мостовая
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