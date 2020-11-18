Пашинян обнародовал "дорожную карту важных дел" с дальнейшими действиями Армении
Премьер Армении запланировал 15 пунктов, которые необходимо будет выполнить, чтобы преодолеть текущую ситуацию в стране
Дальнейшие действия Армении после подписания заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе будут происходить согласно "дорожной карты". Ее опубликовал в Facebook премьер Армении Никол Пашинян.
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По его словам, это "карта самых важных дел в ближайшее время" и направлена она будет на "преодоление созданного состояния" в Армении.
Что запланировано:
- Возобновление нагорно-карабахских мирных переговоров в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на определение статуса Карабаха и возвращение жителей региона в места их проживания.
- Обеспечение возвращения жителей Нагорного Карабаха в свои дома. Полное восстановление нормальной жизни в регионе. Восстановление поврежденных домов, квартир и инфраструктуры на территориях, подконтрольных властям Карабаха.
- Предоставление социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и мирных граждан.
- Восстановление жилых и общественных построек и инфраструктуры, пострадавших во время войны на территории Армении.
- Предоставление социальных гарантий, протезирование и профессиональная подготовка военнослужащих с ограниченными возможностями.
- Немедленный возврат из плена военных и мирных жителей, предоставление социальных гарантий для их семей. Оперативное выяснение судьбы пропавших без вести и социальные гарантии их семьям.
- Формирование системы психологической реабилитации людей, участвовавших в войне, и общества в целом.
- Утверждение Программы реформирования Вооруженных Сил и начало реформ.
- Преодоление коронавируса и устранение его последствий.
- Восстановление экономической активности.
- Активизация программ по решению демографических проблем.
- Принятие нового закона о внесении изменений в Избирательный кодекс.
- Введение института специализированных судей в качестве первого шага к созданию антикоррупционного суда. Вступление в силу закона о конфискации незаконного захваченного имущества.
- Проведение регулярных тематических консультаций с представителями политической и гражданской общественности Армении.
- Проведение регулярных тематических консультаций с армянскими организациями и отдельными представителями диаспоры за границей. Вовлечение их в указанные выше процессы.
Реализация этой "карты" займет около полугода, отметил Пашинян, добавив, что он лично отчитается о ее выполнении в июне 2021 года, учитывая при этом общественное мнение и полученные отзывы.
- 8 ноября Азербайджан взял город Шуши, а в ночь на 10 ноября 2020 года Пашинян сообщил о подписании "заявления о прекращении карабахской войны".
- 11 октября Пашинян заявил, что Армению вынудила пойти на соглашение о прекращении войны ситуация на фронте: тысячи солдат могли оказаться в окружении.
- В тот же день в центре Еревана начался митинг сторонников оппозиции – они были возмущены подписанием договора о прекращении боевых действий в Карабахе и требовали отставки Пашиняна.
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