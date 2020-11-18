Пашинян обнародовал "дорожную карту важных дел" с дальнейшими действиями Армении

Премьер Армении запланировал 15 пунктов, которые необходимо будет выполнить, чтобы преодолеть текущую ситуацию в стране

Дальнейшие действия Армении после подписания заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе будут происходить согласно "дорожной карты". Ее опубликовал в Facebook премьер Армении Никол Пашинян.

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По его словам, это "карта самых важных дел в ближайшее время" и направлена она будет на "преодоление созданного состояния" в Армении.

Что запланировано:

Возобновление нагорно-карабахских мирных переговоров в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на определение статуса Карабаха и возвращение жителей региона в места их проживания. Обеспечение возвращения жителей Нагорного Карабаха в свои дома. Полное восстановление нормальной жизни в регионе. Восстановление поврежденных домов, квартир и инфраструктуры на территориях, подконтрольных властям Карабаха. Предоставление социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и мирных граждан. Восстановление жилых и общественных построек и инфраструктуры, пострадавших во время войны на территории Армении. Предоставление социальных гарантий, протезирование и профессиональная подготовка военнослужащих с ограниченными возможностями. Немедленный возврат из плена военных и мирных жителей, предоставление социальных гарантий для их семей. Оперативное выяснение судьбы пропавших без вести и социальные гарантии их семьям. Формирование системы психологической реабилитации людей, участвовавших в войне, и общества в целом. Утверждение Программы реформирования Вооруженных Сил и начало реформ. Преодоление коронавируса и устранение его последствий. Восстановление экономической активности. Активизация программ по решению демографических проблем. Принятие нового закона о внесении изменений в Избирательный кодекс. Введение института специализированных судей в качестве первого шага к созданию антикоррупционного суда. Вступление в силу закона о конфискации незаконного захваченного имущества. Проведение регулярных тематических консультаций с представителями политической и гражданской общественности Армении. Проведение регулярных тематических консультаций с армянскими организациями и отдельными представителями диаспоры за границей. Вовлечение их в указанные выше процессы.

Реализация этой "карты" займет около полугода, отметил Пашинян, добавив, что он лично отчитается о ее выполнении в июне 2021 года, учитывая при этом общественное мнение и полученные отзывы.

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Дарья Мостовая

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