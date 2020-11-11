Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до завтра – хотят отмены договора по Карабаху

Один из оппозиционеров призвал депутатов от провластной партии аннулировать действие договора по Нагорному Карабаху, отстранив Пашиняна

Представители оппозиционных партий Армении требуют от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку. Об этом сообщает агентство Новости-Армения.

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Отмечается, что они дали ему времени до 00:00. Если их требования не будут выполнены, то в 00:30 оппозиционеры представят программа действий на завтра, в которой "решен вопрос" отстранения Пашиняна и его политической команды.

Параллельно с этим представители оппозиционной партии Процветающая Армения созывают внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть вопрос об отставке Пашиняна, сообщает Armenpress.

Сообщается, что член партии Дашнакцутюн Гегам Манукян призвал депутатов от провластной партии Мой шаг аннулировать действие договора по Нагорному Карабаху путем отстранения Пашиняна.

Станислав Стороженко

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