Сегодня, 27 сентября в 21:12 по Киеву, на стартовой площадке SLC-3E космодрома базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии запланирован запуск ракеты Atlas V со спутником Landsat 9 и еще шестью кубсатами для NASA и военных.

В точке запуска будет день.

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Основной аппарат выведут на околополярную солнечно-синхронную круговую орбиту высотой 705 км с наклонением 98,2°, где он будет вращаться на скорости 26 972 км/ч относительно поверхности планеты, совершая виток за 99 минут.

Спутник даст нам данные о глобальных изменениях климата, позволит контролировать ситуацию с природными ресурсами, а также оперативно реагировать на различные "аварийные" и другие процессы.

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Landsat – серия спутниковых миссий с 1972 года по наблюдению за поверхностью Земли, которыми совместно управляют NASA и Геологическая служба США. NASA отвечает за создание, вывод на орбиту и обслуживание аппаратов, USGS – за обработку и распространение данных с них. Вот уже на протяжении 49 лет эта программа дает землянам цифровые данные о планете из космоса.

В 1970-х произошли первые революционные запуски спутников, в 1980-х появились композитные изображения ландшафтов в естественных цветах, в 1990-х произошло увеличение глобального охвата, в нулевых случился переход к бесплатным публичным базам данных программы, а в современную эру наблюдений резко повысилось качество наблюдения.

Сотрудничество с европейской программой Copernicus (спутники Sentinel) позволило резко сократить время, необходимое для повторного пролета над нужной точкой планеты.

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Всего по программе собрано девять аппаратов, но 28 лет назад у Landsat 6 при отделении от верхней ступени ракеты произошел взрыв топливного бака.

Только в 2017-м наличие бесплатных данных программы Landsat принесло мировому сообществу более $3,4 млрд экономической выгоды.

Проектирование Landsat 9 со стартовым бюджетом около $130 млн было поручено NASA еще в октябре 2016 года. Аппарат в значительной степени дублирует функции предшественника и включает почти идентичные копии основных инструментов.

Оптический датчик Operational Land Imager (OLI-2) от Ball Aerospace & Technology Copr – полная копия OLI, тепловизионный инфракрасный датчик (TIRS-2) от NASA Goddard Space Flight Center – модернизирован (с разрешением 100 м на пиксель).

OLI-2 будет улавливать отраженные от Земли волны видимого света, а также в ближнем и коротковолновом инфракрасном спектре: всего в девяти диапазонах – и обеспечивать наземное разрешение в 30 м (в панхроматическом режиме – 15 м). Его сенсоры за раз охватывают полосу поверхности планеты шириной 185 км.

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В целом, Landsat 9 будет иметь такое же разрешение, что и его предшественники, и данные будут точно сопоставлены с земным шаром, чтобы клиенты могли изучить, как каждый отдельный пиксель – каждый участок Земли – изменялся с течением времени. За 24 ч аппарат, собранный на мощностях Northrop Grumman Innovative Systems, будет передавать более 700 изображений Земли.

Плановый срок службы приборов – пять лет, но запаса топлива хватит на вдвое больший срок.

Atlas V 401 (39-й полет в этой конфигурации, лишь один в 2007-м был частично неудачным) – одноразовая двухступенчатая ракета альянса United Launch Alliance (ULA). В этот раз у нее не будет твердотопливных боковых ускорителей и вторая ступень (разгонный блок Centaur) с одним двигателем RL10. Подробно об Atlas V мы писали ранее.

Отделение спутника от разгонного блока произойдет на орбите 666,6×679,2 км с наклонением 98,22° и азимутом полета 175,7°.

Можно собрать уменьшенную в 48 раз модель Landsat 9.

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Евгений Пилипенко

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