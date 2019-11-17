Гонконг: полиция готова стрелять боевыми, сожжен грузовик - видео

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Эскалация столкновений между протестующими и полицией началась после гибели студента в начале ноября

В Гонконге полиция применяет водометы и слезоточивый газ против протестующих на улицах около Политехнического университета в центре города, сообщает CNN.

В кампусе университета забаррикадировались сотни протестующих, вооруженных кирпичами и коктейлями Молотова. Сегодня один из полицейских был ранен стрелой из лука.

Полиция заявила, что если протестующие продолжат использовать коктейли Молотова и стрелы, у нее не останется выбора и могут быть применены боевые патроны.

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Позже протестующие подожгли полицейский грузовик на мосту рядом с университетом.

Длящиеся в Гонконге уже шесть месяцев протесты возобновились с новой силой в начале ноября, после гибели 22-летнего студента, первого погибшего с начала демонстраций. Протестующие начали строить укрепления в университетских кампусах по всему городу.

  • Протестное движение в Гонконге началось в апреле из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая.
  • Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине.
  • 1 октября полицейские впервые за время столкновений использовали боевое оружие.
  • 23 октября законопроект об экстрадиции был официально отозван, но протесты все еще продолжаются.
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Теги: протесты, гонконг
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