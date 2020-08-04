Гробы и гильотины. Учителя Нью-Йорка протестуют против открытия школ - видео

Учителя из Нью-Йорка, США, выступили с акцией протеста против возобновления учебного процесса в школах с 1 сентября. Они считают, что открывать школы в разгар пандемии коронавируса опасно и недопустимо. Видео о том, как это происходило, снял и разместил на Youtube один из местных жителей.

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Накануне власти города объявили о том, что часть учебных заведений откроется в сентябре этого года и дети снова пойдут в школу в обычном режиме. Митингующие скандировали "Мы требуем безопасных школ", несли плакаты с надписями "Мы не можем учить детей из могил", а также имитацию гробов и гильотин.

Кроме того, профсоюзы школьных учителей требовали от правительства обеспечить учащихся и педагогов всеми необходимыми средствами для проведения качественного дистанционного обучения и скоростным интернетом.

Как отмечают сами учителя, они не против вернуться в школы и продолжать учить детей, но только тогда, когда это будет полностью безопасно.

29 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве украинских городов дети пойдут в школу 1 сентября.

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