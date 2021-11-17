На канадскую провинцию Британская Колумбия обрушилась мощнейшая буря. В результате наводнения и оползней погиб один человек, разрушены дороги и десятки тысяч местных жителей остались без электричества, сообщает The Guardian.

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Крупнейший порт Канады в Ванкувере затопило. Также в городе более десяти авто смыло с шоссе во время оползня. В провинции Британская Колумбия проводятся массовые эвакуации.

Taken from my friend balcony in English bay #BCStorm #Vancouver pic.twitter.com/yOEgODBpHl — Andrew F Stewart (AndrewFstewart) November 15, 2021

Наводнение разрушило автомагистрали и оставило без электричества десятки тысяч человек не только в Канаде, но и в США.

I picked the wrong spot to live for someone who can’t swim #bcstorm #vancouver pic.twitter.com/LQoZRtFuUA — nila (nilasivatheesan) November 15, 2021

По данным местных властей, из-за оползня погибла одна женщина, ее тело нашли на трассе в минувший понедельник в 250 км от Ванкувера, передает ВВС. Также еще два человека пропали без вести.

Министр транспорта Британской Колумбии Майк Флеминг назвал бурю "худшей за столетие", передает CTV. В некоторых районах Британской Колумбии выпало до 252 миллиметров осадков.

В 20-х числах августа 2021-го на Мексику обрушился ураган Грейс. Погибли по меньшей мере восемь человек.

4 октября на Оман и Иран обрушился тропический циклон Шахин. Местные власти сообщали о минимум 13 погибших.

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Елизавета Кумбер

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