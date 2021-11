На канадскую провинцию Британская Колумбия обрушилась мощнейшая буря. В результате наводнения и оползней погиб один человек, разрушены дороги и десятки тысяч местных жителей остались без электричества, сообщает The Guardian.

Крупнейший порт Канады в Ванкувере затопило. Также в городе более десяти авто смыло с шоссе во время оползня. В провинции Британская Колумбия проводятся массовые эвакуации.

Taken from my friend balcony in English bay #BCStorm #Vancouver pic.twitter.com/yOEgODBpHl

Наводнение разрушило автомагистрали и оставило без электричества десятки тысяч человек не только в Канаде, но и в США.

I picked the wrong spot to live for someone who can’t swim #bcstorm #vancouver pic.twitter.com/LQoZRtFuUA