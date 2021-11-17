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"Худшая буря столетия". В Канаде затопило порты, смыло дороги, люди сидят без света: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 11:28
На Канаду обрушилось наводнение (Скриншот из видео/ YouTube)
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На канадскую провинцию Британская Колумбия обрушилась мощнейшая буря. В результате наводнения и оползней погиб один человек, разрушены дороги и десятки тысяч местных жителей остались без электричества, сообщает The Guardian.

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Крупнейший порт Канады в Ванкувере затопило. Также в городе более десяти авто смыло с шоссе во время оползня. В провинции Британская Колумбия проводятся массовые эвакуации.

Наводнение разрушило автомагистрали и оставило без электричества десятки тысяч человек не только в Канаде, но и в США.

По данным местных властей, из-за оползня погибла одна женщина, ее тело нашли на трассе в минувший понедельник в 250 км от Ванкувера, передает ВВС. Также еще два человека пропали без вести.

Министр транспорта Британской Колумбии Майк Флеминг назвал бурю "худшей за столетие", передает CTV. В некоторых районах Британской Колумбии выпало до 252 миллиметров осадков.

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Елизавета Кумбер
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канада наводнение оползень шторм ванкувер
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