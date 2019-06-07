Как эсминец РФ чуть не столкнулся с крейсером США: видео

ВМФ Соединенных Штатов опубликовал видео инцидента в Филиппинском море, во время которого российский эсминец Удалой едва не столкнулся с с американским крейсером с управляемыми ракетами. Видео опубликовали на YouTube-канале ВМФ.

На видео, опубликованном в двух частях, видно, как российский корабль приближается к американскому.

ВМС США назвали инцидент "небезопасным и непрофессиональным". Российская сторона, в свою очередь, заявили, что это американский корабль действовал "небезопасно". США назвали заявление РФ "пропагандой".

Как сообщалось ранее, российский эсминец находился от американского корабля на расстоянии от 15 до 30 метров.

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