Как эсминец РФ чуть не столкнулся с крейсером США: видео

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Российский корабль находился от американского крейсера в 15-30 метрах

ВМФ Соединенных Штатов опубликовал видео инцидента в Филиппинском море, во время которого российский эсминец Удалой едва не столкнулся с с американским крейсером с управляемыми ракетами. Видео опубликовали на YouTube-канале ВМФ.

На видео, опубликованном в двух частях, видно, как российский корабль приближается к американскому.

ВМС США назвали инцидент "небезопасным и непрофессиональным". Российская сторона, в свою очередь, заявили, что это американский корабль действовал "небезопасно". США назвали заявление РФ "пропагандой". 

Как сообщалось ранее, российский эсминец находился от американского корабля на расстоянии от 15 до 30 метров.

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Теги: российский эсминец, филиппинское море, удалой, американский крейсер
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