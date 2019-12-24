Как ученые получают невесомость без полета в космос – видео

Европейское космическое агентство показало, как ставят эксперименты в условиях невесомости без выведения аппаратуры в космос. Это происходит на борту специально оборудованного самолета для параболических полетов. Ролик размещен в YouTube агентства.

Для достижения эффекта микрогравитации воздушное судно летит с максимальной тягой под повторяющимися углами 50°. Такие полеты дают около 20 секунд невесомости, совокупно за каждый вылет - примерно 10 минут.

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Преимущество параболических полетов над космической платформой для экспериментов с невесомостью состоит в том, что ученые могут лично проводить эксперименты, а не через экипаж МКС или в автоматическом режиме при кратких полетах ракет к линии Кармана.