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Карантин. Массовая вечеринка в Майами закончилась перцовыми баллончиками в лицо – видео видео

22.03.2021, 09:22
Вечеринка в Майами в разгаре (скриншот с видео)
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В эти выходные в Майами устроили массовую вечеринку – тысячи людей без масок собрались, чтобы выпить и потанцевать, несмотря на введенный в городе комендантский час. Закончилось мероприятие довольно жестко: полиция разогнала присутствующих при помощи перцовых баллончкиов, передает CNN.

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Примечательно, что решение провести вечеринку организаторы приняли почти сразу после того, как мэр Майами Дэн Гелбер ввел ночной комендантский час, начинающийся с восьми часов вечера.

"На самом деле слишком многие приезжают (в Майами) без намерения следовать правилам, результатом этого стал тот уровень хаоса и беспорядка, который мы не можем выдержать", – отметил Гелбер.

Полиция начала разгонять вечеринку ровно в 20:00, чуть позже в ход пошли перцовые баллончики, еще около 20 человек были арестованы.

Смотрите также: В пригороде Барселоны полиция разогнала рейв-вечеринку: фото, видео

Дарья Мостовая
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