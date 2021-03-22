В эти выходные в Майами устроили массовую вечеринку – тысячи людей без масок собрались, чтобы выпить и потанцевать, несмотря на введенный в городе комендантский час. Закончилось мероприятие довольно жестко: полиция разогнала присутствующих при помощи перцовых баллончкиов, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Примечательно, что решение провести вечеринку организаторы приняли почти сразу после того, как мэр Майами Дэн Гелбер ввел ночной комендантский час, начинающийся с восьми часов вечера.

"На самом деле слишком многие приезжают (в Майами) без намерения следовать правилам, результатом этого стал тот уровень хаоса и беспорядка, который мы не можем выдержать", – отметил Гелбер.

Полиция начала разгонять вечеринку ровно в 20:00, чуть позже в ход пошли перцовые баллончики, еще около 20 человек были арестованы.

В конце января 2021 года полицейские во Франции устроили в участке COVID-вечеринку под макарену: видео танцев.

Смотрите также: В пригороде Барселоны полиция разогнала рейв-вечеринку: фото, видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.