UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Хей, макарена! Во Франции полицейские устроили в участке COVID-вечеринку: видео танцев

28.01.2021, 14:05
Хей, макарена! Во Франции полицейские устроили в участке COVID-вечеринку: видео танцев - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Во Франции местная полиция решила устроить коронавирусную вечеринку – около 30 правоохранителей танцевали под макарену. Кадры видеозаписи попали в сеть, после чего против полицейских открыли дело за нарушение правил карантина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вечеринка была организована прямо в полицейском участке на севере Парижа в коммуне Обервилье. Как видно на видео, все участники мероприятия танцуют без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, вечеринку устроили несмотря на введенный в стране комендантский час.

К нарушителям обещали применить административные санкции.

Смотрите также: Танцуют все! Роботы Boston Dynamics зажигательно отплясывают под рок-н-ролльный хит: видео

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
полиция франция видео танцы вечеринка полицейский участок макарена

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 