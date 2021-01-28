Хей, макарена! Во Франции полицейские устроили в участке COVID-вечеринку: видео танцев
28.01.2021, 14:05
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Во Франции местная полиция решила устроить коронавирусную вечеринку – около 30 правоохранителей танцевали под макарену. Кадры видеозаписи попали в сеть, после чего против полицейских открыли дело за нарушение правил карантина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вечеринка была организована прямо в полицейском участке на севере Парижа в коммуне Обервилье. Как видно на видео, все участники мероприятия танцуют без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, вечеринку устроили несмотря на введенный в стране комендантский час.
К нарушителям обещали применить административные санкции.
- 2 января 2021 года в пригороде Барселоны полиция разогнала рейв-вечеринку: фото, видео.
Смотрите также: Танцуют все! Роботы Boston Dynamics зажигательно отплясывают под рок-н-ролльный хит: видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Директор по маркетингу
Киев • AROMA KAVA
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджерРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии