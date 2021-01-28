Хей, макарена! Во Франции полицейские устроили в участке COVID-вечеринку: видео танцев

Во Франции местная полиция решила устроить коронавирусную вечеринку – около 30 правоохранителей танцевали под макарену. Кадры видеозаписи попали в сеть, после чего против полицейских открыли дело за нарушение правил карантина.

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Вечеринка была организована прямо в полицейском участке на севере Парижа в коммуне Обервилье. Как видно на видео, все участники мероприятия танцуют без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, вечеринку устроили несмотря на введенный в стране комендантский час.

К нарушителям обещали применить административные санкции.

2 января 2021 года в пригороде Барселоны полиция разогнала рейв-вечеринку: фото, видео.

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Дарья Мостовая

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