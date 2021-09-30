Засекреченный спутник Shiyan-10, который Китай запустил 27 сентября на ракете Long March 3B с юго-западного космодрома "Сичан", признан утраченным. О таком статусе аппарата сообщило государственное агентство Синьхуа, подробнее о неудаче пишет SpaceNews.

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По данным 18-й эскадрильи Космических сил США, которая занимается отслеживанием объектов в околоземном пространстве, спутник, похоже, успешно отделился от верхней ступени ракеты и вышел на переходную орбиту с параметрами 177×40 105 км и наклонением 51°.

Затем у него начались проблемы; какого рода и были ли они во время вывода на орбиту, достоверно неизвестно. Долгое время ни Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC), главный космический подрядчик страны, ни госСМИ не публиковали никаких подтверждений успеха или неудачи этого запуска.

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Позднее Синьхуа коротко сообщило, что ракета отработала номинально и спутник был выведен на целевую промежуточную орбиту, но "во время полета ракеты условия работы спутника были ненормальными".

"Конкретные причины дополнительно анализируются и исследуются", – без подробностей подытожили в госагентстве.

Это был 36-й орбитальный запуск Китая в 2021 году.

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Евгений Пилипенко

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