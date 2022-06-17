17 июня Китай с шанхайской верфи Jiangnan Shipyard спустил на воду свой третий и самый современный авианосец Тип 003, который получил название "Фуцзянь". Об этом сообщило китайское госагентство Синьхуа.

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Это первый спроектированный и построенный в КНР авианосец с электромагнитной катапультой для запуска самолетов (на "Ляонине" и "Шаньдуне" использовались трамплины). Такая система запуска позволяет подниматься в воздух быстрее и с большим количеством топлива и боеприпасов.

Самый современный авианосец КНР, однако, не оснащен атомной силовой установкой. Его характеристики засекречены, но, как полагают эксперты, там стоит обычная паровая установка.

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Название 320-метровый корабль полным водоизмещением свыше 80 000 тонн и около 78 м в ширину получил от названия ближайшей к Тайваню провинции.

Теперь "Фуцзяню", который пока не полностью оснащен, предстоят швартовные и навигационные испытания. К активной эксплуатации корабль вряд ли будет готов до 2024 года, считала весной 2022-го разведка США.

Вашингтонский аналитический Центр стратегических и международных исследований (CSIS) показал 14 июня спутниковые снимки от компании Planet, на которых видно готовящийся к спуску на воду "Фуцзянь" с объяснениями, что изображено:

Сейчас у Китая – крупнейший, но вряд ли сильнейший боевой флот в мире.

16 июня в Пентагоне раскрыли подробности о поставках Украине противокорабельных ракетных систем Harpoon.

Евгений Пилипенко

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