Президент Туниса Каис Саид в ночь на 26 июля приостановил работу парламента, отменил неприкосновенность депутатов, уволил премьера Хишама Машиши, взял под контроль генпрокуратуру и государственное ТВ. Об этом пишет Reuters.

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В столицу североафриканской страны введены войска: армия выгнала из парламента оппозиционных депутатов, заблокировала его и здание госТВ. Саид пригрозил, что вооруженные попытки помешать военным будут встречены огнем.

Спикер парламента Рашид Ганнуши, у которого затяжной конфликт с президентом, осудил "нападение на демократию" и призвал людей выйти на улицы. Сам он начал сидячую забастовку. Противники Саида – силы Партии возрождения, Сердце Туниса и Карама – расценили события как конституционный переворот и узурпацию власти.

Страна сильно пострадала от COVID-19, что усугубило "хроническую политическую дисфункцию и экономический кризис", отметили журналисты. Вчера в крупных городах Туниса прошли массовые акции: участники требовали распустить парламент и в целом поменять власть.

Позднее последовали заявления президента и ввод войск в столицу. Агентство пишет, что люди в целом одобрили решения Саида, включая исламистов и левых: "Огромные толпы собрались в его поддержку, аплодируя, танцуя, крича и запуская фейерверки".

Сегодня утром сторонники разных сил забросали друг друга камнями и бутылками у парламента. Ночью отмечались случаи беспорядков и мародерства.

В своем заявлении Саид сообщил, что замораживает деятельность парламента на 30 дней и берет на себя полномочия премьера. Когда будет назначен новый глава правительства, он не сказал.

Оппозиция называет Саида "новым Сиси", имея в виду президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси, который свергнул предшественника Мохаммеда Мурси в 2013 году.

"Страна столкнулась с крупнейшим кризисом за десятилетие демократии. Это наибольшая опасность для стабильности Туниса со времен революции 2011-го, вызвавшей "арабскую весну" и свергнувшей автократию в пользу демократического правления, но не обеспечившей надежного управления или процветания", – пишет агентство.

В 2018-м женщина подорвала себя в центре Туниса.

Ровно два года назад, 25 июля 2019 года, умер президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. Прошли досрочные выборы, на которых победил Саид.

Видео: Ruptly и местные жители

Евгений Пилипенко

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