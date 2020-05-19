Механический Wi-Fi-краб прыгает и ходит по морскому дну – видео из Италии

В итальянской Школе перспективных исследований им. святой Анны в Пизе в сотрудничестве с неапольской Зоологической станцией им. Дорна собрали и тестируют небольшого подводного робота-исследователя, который способен ходить по дну со сложным рельефом. Материал об этом опубликован в журнале Science Robotics.

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Его локомоцию решили прорабатывать на способе хождения краба. И действительно, робот поход на этого морского обитателя. Он оснащен инерциальной системой навигации, датчиками прикосновений на ногах и двумя камерами.

Запитанный от аккумуляторной батареи SILVER2 имеет шесть суставчатых ног, которые обычно подогнуты и позволяют ему подниматься на уступы до 10 см. Более высокие преград робот, возможно, будет преодолевать при помощи других механизмов – их сейчас проектируют.

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Ширина робота - 35 см, длина - 60 см. Снизу у него платформа для исследовательских инструментов. Поскольку радиосвязь под водой использовать сложно, SILVER2 тянет за собой на кабеле буй с Wi-Fi антенной.

Больше разнообразных видео, в том числе с камер робота, можно посмотреть здесь.

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"Наш робот может перемещаться по неровной местности, аккуратно взаимодействовать с окружающей средой, безопасно и точно приближаться к целям и пассивно и бесшумно удерживать позицию. Возможности были проверены в серии полевых миссий в реальных морских условиях на глубине от 0,5 до 12 м", - пишут разработчики.

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