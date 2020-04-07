Создан микробот с реактивными двигателями: выдерживает любую деформацию – видео

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Идея разработчиков – создать способную к локомоции "умную" микросистему, которая сможет оценивать окружающую среду и перемещаться, куда потребуется

Разработан самый крошечный и чрезвычайно эластичный микроэлектронный робот с реактивными двигателями. Об этом изобретении группы ученых под руководством Оливера Шмидта из Хемницкого техноуниверситета в Дрездене пишут в журнале Nature Electronics.

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"Почти 10 лет назад мы с командой пришли к идее свести воедино крошечные приводы сопел с микроэлектроникой, чтобы объединить две сферы, которые до того имели мало общего", - пишет Шмидт.

Аппарат имеет такие габариты: длина и ширина – по 0,8 мм, высота – 0,14 мм. Для сравнения: диаметр монеты 1 грн — почти 19 мм. Особенностью робота является наличие гибкой микросхемы из полимерных наномембран и встроенной энергосистемы: последняя позволяет ему выполнять различные задачи по маневрам в водном растворе.

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Двигатель – из свернутых микротрубок, которые создают тягу за счет выброса пузырьков кислорода под давлением. Процесс контролируется термически – и дистанционно. Авторы утверждают, что такая управляемость "впервые реализована в беспроводных микроботах". На "борту" – катушка для беспроводного приема внешне подведенной энергии по принципу индукции. Принцип аналогичен беспроводной зарядке мобильника.

Кроме того, у робота на одном конце есть захват из термореактивного полимера. Локально нагревая и охлаждая этот участок, можно "хватать" разные микрочастицы.

Исследователи надеются, что их аппарат, который непросто поломать механической деформацией, можно будет использовать в медтехнологиях, например, для точечного введения лекарств или прямой диагностики заболеваний в организме. Но пока что робот недостаточно эффективен для таких процедур: для движения ему требуется источник перекиси водорода. Разработки продолжаются.

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Видео и анимация: Leibniz-Institute Dresden / ТU Chemnitz

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Теги: наука, технологии, исследование, робот, нанобот
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