Минск. Люди в зеленой форме без опознавательных знаков задерживали протестующих – видео

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Люди в зеленой форме без знаков различия задержали троих протестующих девушек на площади Независимости в Минске

Вчера вечером в Минске люди в зеленой форме без опознавательных знаков задерживали протестующих. Об этом пишет Euroradio.

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Инцидент произошел на площади Независимости, где собралась небольшая группа людей с национальным бело-красно-белым флагом. Группа девушек танцевала в кругу, это снимали на камеру милицейские.

Вскоре на площадь приехали три микроавтобуса. Из них вышли люди в зеленой форме без опознавательных знаков, которых в издании называют "оливками". Эти люди задержали и посадили в автобус троих участниц акции.

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Теги: беларусь, протесты, зеленые человечки, александр лукашенко, минск, задержания, силовики
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