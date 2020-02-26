Мировой рекорд. 62-летний американец простоял в планке более восьми часов: видео

62-летний американец Джордж Худ простоял в планке восемь часов, 15 минут и 15 секунд , он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает CNN.

Он превзошел предыдущий рекорд в восемь часов, одну минуту и одну секунду, который установил полицейский Мао Вэйдун из Китая в мае 2016 года.

Худ тренировался и стоял в планке ежедневно 4-5 часов, делал 700 отжиманий, 500 приседаний.

"Для верхней части тела и рук примерно в день делаю 300 упражнений с гантелями", - уточнил мужчина.

Спортсмен хочет побить еще мировой рекорд по количеству отжиманий за один час.