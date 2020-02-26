Мировой рекорд. 62-летний американец простоял в планке более восьми часов: видео

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Житель США Джордж Худ тренировался и стоял в планке ежедневно 4-5 часов

62-летний американец Джордж Худ простоял в планке восемь часов, 15 минут и 15 секунд , он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает CNN.

Он превзошел предыдущий рекорд в восемь часов, одну минуту и одну секунду, который установил полицейский Мао Вэйдун из Китая в мае 2016 года.

Худ тренировался и стоял в планке ежедневно 4-5 часов, делал 700 отжиманий, 500 приседаний.

"Для верхней части тела и рук примерно в день делаю 300 упражнений с гантелями", - уточнил мужчина.

Спортсмен хочет побить еще мировой рекорд по количеству отжиманий за один час.

  • 31 марта 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 по прыжкам в высоту в помещении на турнире в Карлсруэ (Германия).

                                                                                                                                              

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Теги: видео, мировой рекорд, планка, Джордж Худ
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