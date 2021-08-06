В Калифорнии крупный лесной пожар вызвал сильные разрушения в городе Гринвилл. Об этом сообщает USA Today.

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"Сегодня вечером мы потеряли Гринвилл", – заявил представитель округа Дуг Ламальфа после того, как лесной пожар прорвался в центр города.

Масштабный лесной пожар уже три недели распространяется в округах Плумас, Бьют, Лассен и Техама в Северной Калифорнии. Только в округе Плумас разрушены более 100 домов.

В Гринвилле, городе, где сохранялись исторические здания, построенные во времена золотой лихорадки в XIX веке, огонь оставил серьезные разрушения. Среди уничтоженных построек – городская библиотека, заправочная станция, гостиница и бар.

Сообщений о жертвах нет, около 800 жителей города были эвакуированы. Один из пожарных назвал ущерб городу катастрофическим.

Денис Юдин

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