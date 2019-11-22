На границе Лаоса и Таиланда прошла серия землетрясений: видео

На границе Лаоса и Таиланда утром 21 ноября прошла серия землетрясений, передает Синьхуа.

На лаосской территории в 04:03 по местному времени было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9, в 06:50 - магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущались в городе Луангпхабанг на севере страны и столице Вьентьяне. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

В ряде провинций на севере Таиланда и в столице Бангкоке люди, находившиеся в высоких зданиях, ощутили толчки. Сейсмическая служба сообщила, что пока нет сведений о жертвах и она будет следить за состоянием исторических памятников, расположенных в пострадавших районах.

11 ноября на юго-западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,4.

22 сентября в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8. Власти говорят, что это самое мощное землетрясение за последние 30 лет.

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