На границе Лаоса и Таиланда прошла серия землетрясений: видео

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Сообщений о жертвах пока нет

На границе Лаоса и Таиланда утром 21 ноября прошла серия землетрясений, передает Синьхуа.

На лаосской территории в 04:03 по местному времени было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9, в 06:50 - магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущались в городе Луангпхабанг на севере страны и столице Вьентьяне. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

В ряде провинций на севере Таиланда и в столице Бангкоке люди, находившиеся в высоких зданиях, ощутили толчки. Сейсмическая служба сообщила, что пока нет сведений о жертвах и она будет следить за состоянием исторических памятников, расположенных в пострадавших районах.

  • 11 ноября на юго-западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,4.
  • 22 сентября в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8. Власти говорят, что это самое мощное землетрясение за последние 30 лет.

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Теги: землетрясение, таиланд, Лаос
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