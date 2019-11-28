На видео сняли рекордный рой морских черепах: сотни тысяч

На Коста-Рике в Национальном заповеднике дикой природы сняли на видео огромную стаю из "сотен тысяч" оливковых морских черепах. Это, вероятно, рекордный рой черепах, когда-либо попадавший в объектив камеры, пишет National Geographic со ссылкой на биолога Ванессу Бези.

Массовое "пришествие" черепах перед размножением происходит ежегодно: животные собираются в стаи, затем выходят на пляжи и откладывают яйца.

"Загадочное явление природы. Мы не знаем, как черепахи координируют это все и почему", - пишет Бези.

Ранее в Лондонском зоопарке опубликовала подборку рентгеновских снимков животных.

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Видео: Vanessa Bezy