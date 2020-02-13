Новый марсоход США оснастили лазером для испарения камней: видео

Летом США отправят на Красную планету марсоход, оснащенный мощным лазером, который сможет выжигать участки породы для анализа образующейся плазмы при помощи камеры, а звуков испарения - при помощи микрофона. Об этом пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Мощности импульсов лазера Mars 2020 хватит, чтобы при температуре до 10 000°С выжигать точечные отверстия в минералах/породах на расстоянии до семи метров.

Использование лазера поможет операторам миссии определить состав пород, которые находятся вне досягаемости щупа ровера или там, куда ему будет сложно забраться. Лазер позволит проанализировать цель, прежде чем ехать к ней. Предварительный анализ также отсеет породы, которые не подходят для керновых проб: их число ограничено.

СПРАВКА. Mars 2020 - ровер NASA с 7 приборами и 23 камерами для различных исследований Красной планеты, в том числе для поиска (нынешней или бывшей) жизни на ней, а также для оценки жизнепригодности Марса. Конструкция весом более тонны основана на принципах работы марсохода Curiosity. Обойдется минимум в $2,1 млрд - и это без учета стоимости ракеты Atlas V 541, топлива и сопровождения миссии. По меньшей мере $300 млн потребуется для поддержания его работы на Марсе в течение, как планируется, минимум 1 местного года (668 солов или 687 земных суток).

SuperCam, который будет работать под управлением алгоритмов искусственного интеллекта, собирала команда из сотен человек под руководством специалистов Лос-Аламосской национальной лаборатории США, Центра научных исследований Франции, космического агентства этой страны и Вальядолидского университета.

Микрофон для анализа звука испарения породы также можно использовать для записи звуков Марса.

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