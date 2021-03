В Лос-Анджелесе, США, прошла 63-я церемония награждения музыкальной премии Грэмми. Об этом сообщается на сайте премии.

Всего награды получили артисты в более чем 80 категориях, всех победителей можно посмотреть по ссылке. В основных номинациях Грэмми выиграли:

Альбом года – "Folklore" Тейлор Свифт (слушайте в видео к новости)

Песня года – "I Can't Breathe" H. E. R.

Запись года – "Everything I Wanted" Билли Айлиш

Лучший молодой артист – Megan Thee Stallion

Лучший поп-альбом – "Future Nostalgia", Дуа Липа

Лучшее поп соло-исполнение – "Watermelon Sugar", Гарри Стайлз

Лучший рок-альбом – "The New Abnormal", The Strokes

Лучшая рок-песня – "Stay High", Бриттани Ховард

Лучший рэп-альбом – "King's Disease," Nas

Лучшая рэп-песня – "Savage" Megan Thee Stallion и Beyonce

Лучший альтернативный альбом – "Fetch the Bolt Cutters", Fiona Apple

Лучший R&B-альбом "It Is What It Is" Thundercat

Лучшая R&B-песня "Better Than I Imagined", Robert Glasper c H.E.R и Meshell Ndegeocello

