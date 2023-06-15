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"Ой, это чё?" Ночной Краснодар сотряс звук мощного взрыва – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 01:41
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Российский город Краснодар вскоре после полуночи 15 июня сотряс звук мощного взрыва. На одном из видео слышно несколько раскатов; возможно, это эффект эхо среди многоэтажек.

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Судя по дате на видео с камеры наблюдения и времени появления сообщений местных жителей в пабликах соцсетей, взрыв прогремел около 00:25 ночи.

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Пока нет официальной информации от региональных властей страны-оккупанта РФ, что это было. Как правило, если нет очевидных фото- и видеоматериалов с места событий, они ограничиваются сообщениями вроде "самолет перешел на сверхзвук".

Осторожно, на видео ниже – русский мат.

От города на Кубани до ближайшей свободной от российских захватчиков территории Украины – около 350 км.

Евгений Пилипенко
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