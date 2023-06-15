Російське місто Краснодар невдовзі після опівночі 15 червня струсонув звук потужного вибуху. На одному з відео чути гуркіт; ймовірно, це ефект відлуння серед багатоповерхівок.
Судячи з дати на відео з камери спостереження та часу появи повідомлень місцевих жителів у пабліках соцмереж, вибух прогримів близько 00:25 ночі.
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Поки що немає офіційної інформації від регіональної влади країни-окупанта РФ, що це було. Як правило, якщо немає очевидних фото- та відеоматеріалів з місця подій, вони обмежуються повідомленнями на кшталт "літак перейшов на надзвук".
Обережно, відео нижче – російський мат.
Від міста на Кубані до найближчої вільної від російських загарбників території України близько 350 км.
- Вранці 25 травня 2023 року Краснодар вперше за період війни Росії проти України атакував невідомий безпілотник.
- 13 червня в Краснодарі була сильна пожежа на нафтобазі.
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