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"Ой, это чё?" Нічний Краснодар струсонув звук потужного вибуху – відео видео

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 01:41
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Російське місто Краснодар невдовзі після опівночі 15 червня струсонув звук потужного вибуху. На одному з відео чути гуркіт; ймовірно, це ефект відлуння серед багатоповерхівок.

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Судячи з дати на відео з камери спостереження та часу появи повідомлень місцевих жителів у пабліках соцмереж, вибух прогримів близько 00:25 ночі.

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Поки що немає офіційної інформації від регіональної влади країни-окупанта РФ, що це було. Як правило, якщо немає очевидних фото- та відеоматеріалів з місця подій, вони обмежуються повідомленнями на кшталт "літак перейшов на надзвук".

Обережно, відео нижче – російський мат.

Від міста на Кубані до найближчої вільної від російських загарбників території України близько 350 км.

Євген Пилипенко
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