Російське місто Краснодар невдовзі після опівночі 15 червня струсонув звук потужного вибуху. На одному з відео чути гуркіт; ймовірно, це ефект відлуння серед багатоповерхівок.

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Судячи з дати на відео з камери спостереження та часу появи повідомлень місцевих жителів у пабліках соцмереж, вибух прогримів близько 00:25 ночі.

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Поки що немає офіційної інформації від регіональної влади країни-окупанта РФ, що це було. Як правило, якщо немає очевидних фото- та відеоматеріалів з місця подій, вони обмежуються повідомленнями на кшталт "літак перейшов на надзвук".

Обережно, відео нижче – російський мат.

Від міста на Кубані до найближчої вільної від російських загарбників території України близько 350 км.

Вранці 25 травня 2023 року Краснодар вперше за період війни Росії проти України атакував невідомий безпілотник.

13 червня в Краснодарі була сильна пожежа на нафтобазі.

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