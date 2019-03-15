Пентагон формирует созвездие WGS: трансляция запуска спутника

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При помощи ракеты Delta IV Medium+ Пентагон выводит десятый и последний спутник высокоскоростной коммуникационной системы для военных США и союзников

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В ночь на завтра, 16 марта в 00:56 по киевскому времени, ракета среднего класса Delta IV стартует с площадки SLC-37 космодрома на мысе Канаверал с американским военным спутником связи WGS-10 на борту.

Стартовое окно будет оставаться открытым до 03:05 ночи по Киеву. Если в случае каких-либо задержек (нелетная погода, проблемы техники, т.д.) ракету не запустят до этого времени, старт перенесут.

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В случае успеха миссии на геостационарной орбите примерно 35 786 км над Землей будет закреплен 10-й и последний спутник созвездия WGS.

Все готово к старту:

Wideband Global SATCOM (WGS) является современной спутниковой системой связи Минобороны США, которая значительно улучшила коммуникационные возможности армий США, Канады, Австралии, Норвегии, Новой Зеландии, Нидерландов, Дании, Чехии и Люксембурга по сравнению с аналогичной, но устаревшей системой DSCS.

Один стандартный спутник WGS поддерживает передачу данных на скорости около 6 Гбит/с, а WGS-10 с его усовершенствованным цифровым каналом — более 11 Гбит/с.

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На старте вес WGS-10 — примерно 5900 кг вместе с платформой и топливом. Размеры аппарата по концам солнечных панелей внушительные — более 41 м.

Спутник на шине Boeing 702HP собран на мощностях компании в городке Эль-Сегундо, штат Калифорния.



На этот раз ракета "Дельта-4" будет в конфигурации Medium+ (5,4). Расшифровка: один центральный водородно-кислородный ускоритель, четыре твердотопливные "боковушки" и одна вторая ступень, также на жидких водороде/кислороде.

"Боковушки" выгорят и отсоединтся примерно через 100 секунд полета.

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Еще через две минуты будут отстрелены половинки головного обтекателя, защищающие груз от воздействия атмосферы в полете.

Половинка обтекателя. Оцените габариты:

Через четыре минуты после старта маршевая ступень отсоединится и заработает вторая, которую запустят дважды: сначала на 15 минут для выведения WGS-10 на опорную орбиту, и затем на 3,5 минуты, чтобы достичь целевой супер-синхронной "промежуточной" орбиты.

После этого (примерно 37 минут после старта) произойдет отстыковка спутника, который дальше будет добираться своим ходом. Для корректировки орбиты WGS-10 использует два типа двигателя: обычный гидразиновый и ионный на ксеноне.

Это восьмой полет Delta IV в такой конфигурации: все прежние запуски Medium+ (5,4) осуществлены для создания созвездия WGS.

Доступна PDF-брошюра об этой миссии, а также фотоальбом с высококачественными снимками спутника, ракеты и запуска (будут добавлены позднее).

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United Launch Alliance (ULA) является совместным предприятием компаний Boeing и Lockheed Martin. Прямой конкурент американских частников SpaceX и, в будущем, Blue Origin.

Патч-эмблема миссии:

Фото: twitter.com/ExploreSpaceKSC, losangeles.af.mil, patrick.af.mil

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Теги: пентагон, ULA, спутник, космос, запуск, ракета, трансляция, WGS
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