Канал CBS показал фрагмент словесной конфронтации ведущей программы 60 Minutes Лесли Стал с президентом США Дональдом Трампом, после которой тот раздраженно ушел из студии раньше времени. Вторую часть программы сняли только с вице-президентом США Майклом Пенсом, хотя там должен был присутствовать и Трамп.

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В какой-то момент интервью он посетовал, что Стал поднимает "много тем, которые неуместно затрагивать", на что та ответила – его предупреждали, что будут задавать трудные вопросы.

Президент США посетовал, что "видел все интервью" с конкурентом по предвыборной гонке Джозефом Байденом, и там якобы не было сложных вопросов. Ведущая парировала, что не брала интервью у Байдена, но Трамп не останавливался, утверждая, что на CBS демократу устроили "теплую ванну".

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Стал попросила президента "на минуту забыть" о Байдене и сосредоточиться на интервью, ведь лидер страны – он, и с него спрос за годы каденции. Трамп раздраженно ответил, что "это вы первые начали, спрашивали "готовы ли вы к трудным вопросам?"

"А вы готовы?" – среагировала интервьюер, на что Трамп дважды сказал: "Так нельзя вести разговор".

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В этот момент из-за кадра продюсер программы сообщил ведущей, что у нее на запись этого фрагмента интервью осталось совсем немного эфирного времени: "Лесли, одна, одна секунда".

Трамп развернулся к нему, сказал: "Полагаю, мы достаточно поговорили здесь. Окей? Хватит. Идем. Спасибо. Скоро увидимся", – и внезапно ушел.

Видео: 60 Minutes/CBS