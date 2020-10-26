Байден не считает Китай наибольшей угрозой безопасности США. Это другая страна
"Трамп уводит нас от того, что позволило объединить весь мир", – считает кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден
На фоне того как американский президент Дональд Трамп "обнимается со всеми доступными диктаторами" и нервирует союзников, наибольшей угрозой для Соединенных Штатов является подрывная деятельность России. В таких словах в программе 60 Minutes на CBS обрисовал свое видение политики Вашингтона и внешних угроз кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Считаю, что сейчас наибольшей угрозой в плане подрыва нашей безопасности и союзов является Россия. Во-вторых, я считаю, что наибольшим конкурентом США является Китай", – отметил он.
Байден подчеркнул: в завимости от того, какой подход выберет будущая новая администрация США, будет ясно, "останемся ли мы и дальше конкурентами (с Китаем), или это перерастет в более серьезное соперничество, связанное с силой".
Читайте также: США опубликовали доклад, как работает пропаганда России. Москва отреагировала
Демократ снова подверг Трампа критике за якобы панибратство "со всеми диктаторами, которых только увидит", а также за то, что президент США "тычет пальцем в глаза всем нашим друзьям".
Он полагает, что такое поведение руководства страны привело к разрастанию ракетного потенциала КНДР, приблизило Иран к созданию ядерной бомбы, а союзники США по НАТО, уверен Байден, "отворачиваются, так как не могут больше на нас положиться".
- 3 ноября 2020-го в США состоятся всеобщие выборы, в том числе президента страны.
- Россия угрожает нанести ядерный удар, если по ее территории будет проведена "любая" ракетная атака, пишут в газете Минобороны РФ.
Смотрите также: Китайцы разбомбили американскую военную базу в Тихом океане – в пиар-видео ВВС КНР
Комментарии