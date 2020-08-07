Россия нанесет ядерный удар при любой ракетной атаке врага – статья Генштаба РФ

Авторы - начальник управления Главоперуправления ГШ ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник академии при ГШ ВС Александр Хряпин

Россия угрожает нанести ядерный удар, если по ее территории будет проведена "любая" ракетная атака. Об этом пишут в газете Минобороны РФ Красная звезда представители Генштаба вооруженных сил РФ.

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Они считают, что в случае атаки против РФ не будет возможности определить тип ракеты - ядерная или неядерная, и потому "любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением".

В Генштабе РФ пишут, что информацию о старте ракеты автоматически сообщат в Кремль, "который в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответа ядерных сил". Там полагают, что "условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов".

"На поставленный вопрос, какая целевая установка агрессии против России, обладающей значительным ядерным потенциалом, можно дать конкретный ответ – уничтожение России как государства", - пишут российские штабисты.

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Они пригрозили, что РФ "обозначила красные линии, переступать которые мы не советуем никому". "Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным", - резюмировали в статье.

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Евгений Пилипенко

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