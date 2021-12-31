Под Новый год. От Солнца прямо сейчас отрывается крупный протуберанец – фото, видео

От Солнца прямо сейчас отрывается крупный протуберанец. Это видно на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

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Извержение заснял спутник GOES-16. На нем видно, что оно произошло в юго-западной части звезды, протуберанец заворачивается в петлю под воздействием магнитного поля Солнца.

На сайте NASA объясняют, что протуберанец – это большая яркая деталь, которая выходит наружу от поверхности Солнца и состоит из плазмы электрически заряженного водорода и гелия.

Протуберанец крепится к поверхности Солнца в фотосфере и простирается во внешнюю атмосферу Солнца – его корону. Он формируется в течение суток, а устойчивые протуберанцы могут сохраняться в короне в течение нескольких месяцев, простираясь на сотни тысяч километров в космос.

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Протуберанцы могут быть поистине гигантскими. На этой инфографике (нажмите на нее, чтобы увеличить) сравниваются размеры протуберанца от 30 марта 2010 года с размерами Земли.

Ученые все еще исследуют, как и почему образуются протуберанцы. В NASA пишут, что извержение происходит, когда такая структура становится нестабильной и вырывается наружу, высвобождая плазму.

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Первоисточники фото и видео – swpc.noaa.gov, NASA/SDO

Марк Сировой

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