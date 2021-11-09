Ходивший под флагом Панамы контейнеровоз Rise Shine сел на мель и треснул по середине неподалеку от берега у мыса Козина близ Находки на российском Дальнем Востоке. Об этом пишет местный ресурс Новости Владивосток.

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Установлено, что из-за приближения циклона судно, следовавшее рейсом из Нинбо (КНР) в порт Восточный (РФ), было направлено "штормовать" в залив Восток, где встало на якорь. Но когда Rise Shine начал проводить смену якорной стоянки, он сел на мель.

Длина контейнеровоза – 101 м, ширина – 19 м.

"Судно на мели, на данный момент судно переломилось пополам", – сообщил пропагандистскому ресурсу Кремля ТАСС начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

На борту – 298 тонн топлива. На 07:30 по Киеву утечки не было, но, как пишет местный ресурс, "с подветренной стороны судна вода имеет необычный оттенок – маслянистый цвет тянется от контейнеровоза в сторону бухты Подосенова".

Местные власти утверждают, что опасных грузов в контейнерах нет, а для предотвращения разлива топлива вокруг Rise Shine построят боновое ограждение.

Сейчас в районе инцидента непогода (судно перехлестывают волны высотой четыре метра, +5-7ºС, во второй половине дня обещают дождь со снегом), что сильно мешает проведению любых работ.

Спасатели на вертолете Ми-8 пытаются эвакуировать с палубы 14 членов экипажа из Китая. На побережье собралась толпа зевак. На 08:35 утра по Киеву всех сняли с палубы и доставили на берег.

О похожем инциденте в США сняли х/ф "И грянул шторм" (2016), основанный на реальном событии 1952 года, когда в шторм у побережья Новой Англии судно Pendleton было разорвано пополам.

23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given – один из крупнейших контейнеровозов мира. Его сняли с мели и восстановили движение по каналу только в конце месяца.

В конце мая у берегов Шри-Ланки горел и затонул контейнеровоз с химикатами.

То же самое – пожар на судне с химикатами – произошло в конце октября и у берегов Канады

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Евгений Пилипенко

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