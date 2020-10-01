Появилось видео падения F-35 после столкновения с заправщиком и аудио разговора летчиков

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Во время учебно-тренировочного полета произошел физический контакт Lockheed Martin F-35B Lightning II и KC-130J. Легкий самолет его не "пережил"

Позавчера, 29 сентября, в районе озера Солтон-Си в штате Калифорния во время дозаправки в воздухе истребитель F-35B задел крыло заправщика KC-130J, после чего быстро потерял управление и рухнул на землю в пустынном районе. Instagram авиаресурса Flying показал видео, которое там называют моментом падения истребителя.

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На кадрах видно, как нечто отвесно падает с неба, после чего с тучей дыма взрывается топливо.

В отличие от заправщика, который совершил аварийную посадку в поле "на брюхо" с двумя неработающими правыми двигателями, утечкой топлива и немного поврежденным крылом, боевой самолет не смог восстановить управление и неконтролируемо ушел вниз. Его летчик успел катапультироваться и остался жив, хотя и получил травмы.

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Оба борта приписаны к авиабазе Мирамар Корпуса морской пехоты США. О причинах аварии пока не сообщается. Позднее ресурс VASAviation выложил аудио переговоров F-35B, KC-130J и диспетчеров во время инцидента:

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Теги: ВВС США, авиакатастрофа, самолет, морская пехота, истребитель, падение, f-35, KC-130J
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