"Природа напомнила о своей ярости". В Калифорнии произошло землетрясение: видео

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В результате землетрясения в Калифорнии произошло обрушение и камнепад на горе Уитни. Туристическую зону закрыли, а кэмпинг у подножия эвакуировали

В Центральной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой  5.8, перед которым была чреда из 10 менее интенсивных толчков. Об этом сообщает The New York Times.

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В результате землетрясения в некоторых магазинах попадали полки. У горы Уитни произошел камнепад (на видео примерно с 2:55). Кемпинг у подножия вершины эвакуировали, а туристическую территорию закрыли. Пока неясно, была ли повреждена главная тропа горы. Находившееся у горы люди говорят, что были напуганы во время толчков.

Сообщений о жертвах или пострадавших, а также разрушениях зданий не поступало.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом отметил, что хотя землетрясение и было слабее, чем приведшие к перебоям в социальной инфраструктуре прошлогодние толчки, оно напомнило, об уязвимости и ответственности калифорнийцев в аспекте землетрясений.

"Если нам не нужно было напоминать, то мать-природа позаботилась о том, чтобы нам напомнили о ее ярости", - сказал он.

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Чиновник призвал жителей штата установить приложение MyShake, которое предупреждает о сейсмической активности в регионе.

"Перед этим землетрясением были толчки магнитудой 4,6. Мы не знаем, может ли произойти большее землетрясение. Во время каждого землетрясения, есть вероятность в 5%, что за ним произойдет более сильное", - отметила сейсмолог Люси Джонс.

  • 15 июня на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5.7. В результате происшествия по меньше мере один человек погиб и еще девять получили ранения.
  • 23 июня мощное землетрясение произошло в Мексике магнитудой 7.4. 

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Видео - Disaster Compilation/YouYube

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Теги: землетрясение, калифорния, уитни
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