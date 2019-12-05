Как в фильме-катастрофе. Видео украинского судна в штормящем море

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Из-за неисправности двигателя в условиях сильного ветра Neo Leo раскачало: груз сместился, и судно теперь попеременно кренится на оба борта

Военно-воздушные силы Греции опубликовали фрагмент видео спасательной операции в Эгейском море, где терпит бедствие украинский сухогруз Neo Leo.

На помощь украинцам сутки назад вылетели два вертолета ВВС Греции Super Puma, вертолет ВМС США, вышел корабль береговой охраны и два корабля ВМС Греции. К спасательной операции подключились пять торговых судов в этом районе.

4 декабря к 11:00 по местному времени все члены экипажа были эвакуированы на остров Скирос: 10 человек забрали с судна и четверых - со спасательного плота. Два члена экипажа получили травмы, они в больнице в Афинах.

Судя по данным Marine Traffic, Neo Leo на плаву и двигается: вероятно, его пытаются отбуксировать в порт.

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Теги: эвакуация, Греция, спасение, кораблекрушение, New Leo, Скирос
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