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В Эгейском море терпит бедствие украинский сухогруз: фото

В Эгейском море терпит бедствие украинский сухогруз: фото - Фото
Фото: MarineTraffic.com
04.12.2019, 23:43

Все моряки эвакуированы

Сегодня, 4 декабря, в Эгейском море попал в шторм украинский сухогруз New Leo, который шел с грузом стали под флагом Либерии. Об этом сообщил в Facebook глава мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, главред BlackSeaNews Андрей Клименко.

Отмечается, что судно на пути из Елевсиса (Греция) в Гемлик, (Турция) потерпело крушение утром около 4:00 – из-за шторма произошло смещение груза, New Leo накренился и подал сигнал бедствия.

Сообщается, что спасательную операцию провели совместно Береговая охрана Греции и ВМС. 14 членов экипажа, все украинцы, по данным греческих и украинских источников, были доставлены по воздуху в безопасное место.

В каком состоянии находится судно сейчас, неизвестно.

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кораблекрушение сухогруз судно эгейское море New Leo
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