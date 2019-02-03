Сильное наводнение в Австралии: людей эвакуируют - видео

На северо-востоке Австралии из-за наводнения эвакуировали несколько тысяч человек. Об этом сообщает The Guardian.

"Жителей города Квинсленд Таунсвилл, где около 500 домов уже оказались под водой, призвали искать более высокие места в воскресенье, поскольку сильные ливни заставили открыть шлюзы плотины полноводной реки Росс", - отмечается в сообщении.

Реклама

По данным издания, в результате сильной волны дождей власти вынуждены были открыть шлюзы, что почти в два раза увеличило количество воды, которая вытекает из водосбора.

Около 2 тыс. кубических метров воды вытекали из плотины каждую секунду вечером в воскресенье, после чего последовало предостережение от метеорологического бюро Австралии для жителей низменных районов.

21 декабря 2018 года в Австралии прошел шторм с градом.