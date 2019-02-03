Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

В Квинсленд Таунсвилле около 500 жилых домов оказались под водой в результате сильных ливней

Реклама
Реклама

На северо-востоке Австралии из-за наводнения эвакуировали несколько тысяч человек. Об этом сообщает The Guardian.

"Жителей города Квинсленд Таунсвилл, где около 500 домов уже оказались под водой, призвали искать более высокие места в воскресенье, поскольку сильные ливни заставили открыть шлюзы плотины полноводной реки Росс", - отмечается в сообщении.

Реклама

По данным издания, в результате сильной волны дождей власти вынуждены были открыть шлюзы, что почти в два раза увеличило количество воды, которая вытекает из водосбора.

Около 2 тыс. кубических метров воды вытекали из плотины каждую секунду вечером в воскресенье, после чего последовало предостережение от метеорологического бюро Австралии для жителей низменных районов.

21 декабря 2018 года в Австралии прошел шторм с градом.

Видео: Guardian News

Отправить:
Распечатать:
Теги: наводнение, автралия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Сильное наводнение в Австралии: людей эвакуируют - видео
Сильное наводнение в Австралии: людей эвакуируют - видео
Теннис. Ястремская посвятила маме победу на Thailand Open: видео
Теннис. Ястремская посвятила маме победу на Thailand Open: видео
В России перевернулся автобус с детьми, семь погибли: видео
В России перевернулся автобус с детьми, семь погибли: видео
Медиарынок “Суспільне: гейт”. Кто и почему уволил Зураба Аласанию
Экспресс в Борисполь могут заменить на новые электропоезда: фото
Транспорт Экспресс в Борисполь могут заменить на новые электропоезда: фото
Бизнес-неделя: МАУ без топлива, газ Тигипко и увольнение Аласании
Экономика Бизнес-неделя: МАУ без топлива, газ Тигипко и увольнение Аласании
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Сильное наводнение в Австралии: людей эвакуируют - видео
Сильное наводнение в Австралии: людей эвакуируют - видео
Теннис. Ястремская посвятила маме победу на Thailand Open: видео
Теннис. Ястремская посвятила маме победу на Thailand Open: видео 16:06
В России перевернулся автобус с детьми, семь погибли: видео
В России перевернулся автобус с детьми, семь погибли: видео 15:18
Тысячи машин в Италии образовали пробку длиной 16 км: фото, видео
Тысячи машин в Италии образовали пробку длиной 16 км: фото, видео 14:09
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 