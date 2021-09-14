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SpaceX запустила на полярную орбиту новые спутники Starlink – они с лазерами: трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 06:55
Полет ракеты Falcon 9 (фото — пресс-служба SpaceX)
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обновлено

Сегодня в 06:55 утра по Киеву компания SpaceX запустила первый пакет новой версии спутников Starlink широкополосного интернета. Количество запущенных всего аппаратов почти достигло 1800 единиц.

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SpaceX приостановила запуски на четыре месяца, чтобы оснастить спутники аппаратурой лазерной связи на орбите. Она позволит аппаратам связываться друг с другом, тем самым уменьшив зависимость группировки от Земли.

Предприятие бизнесмена Илона Маска вывело в космос комплект из 51 аппарата на частично многоразовой ракете Falcon 9 с первой ступенью B1049, которая летала уже девять раз. Две половинки носового обтекателя также не новые: для них это был второй и третий полет соответственно.

Запуск состоялся на площадке SLC-4E космодрома Космических сил США на базе Ванденберг в Калифорнии. В точке старта в этот момент была почти полночь.

Смотрите фото: Впечатляющие габариты: отработанная ступень ракеты SpaceX

Спутники Starlink v1.5 отправили на промежуточную полярную орбиту с параметрами 261×278 км. Момент отсоединения комплекта аппаратов состоялся на 15 минуте 32 секунде после старта.

СПРАВКАStarlink – проект по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов, каждый весом ~260 кг. Весной 2018-го затраты на проект оценивались ≥$10 млрд. Месячная абонплата пока что $99, антенна + роутер – $499. В 2021-м Маск хочет удвоить скорость связи Starlink. На весну 2021-го компания получила более 500 000 заказов на подключение.

Ступень не затопят: ее успешно вернули на плавучую платформу OCISLY в Тихом океане в 640 км от места старта. Створки выловят из воды в 688 км от места запуска.

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь.

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Евгений Пилипенко
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Илон Маск Starlink спутник spacex falcon 9 космос запуск ракета полет
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