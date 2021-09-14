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Сегодня в 06:55 утра по Киеву компания SpaceX запустила первый пакет новой версии спутников Starlink широкополосного интернета. Количество запущенных всего аппаратов почти достигло 1800 единиц.

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SpaceX приостановила запуски на четыре месяца, чтобы оснастить спутники аппаратурой лазерной связи на орбите. Она позволит аппаратам связываться друг с другом, тем самым уменьшив зависимость группировки от Земли.

Предприятие бизнесмена Илона Маска вывело в космос комплект из 51 аппарата на частично многоразовой ракете Falcon 9 с первой ступенью B1049, которая летала уже девять раз. Две половинки носового обтекателя также не новые: для них это был второй и третий полет соответственно.

Запуск состоялся на площадке SLC-4E космодрома Космических сил США на базе Ванденберг в Калифорнии. В точке старта в этот момент была почти полночь.

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Спутники Starlink v1.5 отправили на промежуточную полярную орбиту с параметрами 261×278 км. Момент отсоединения комплекта аппаратов состоялся на 15 минуте 32 секунде после старта.

Ступень не затопят: ее успешно вернули на плавучую платформу OCISLY в Тихом океане в 640 км от места старта. Створки выловят из воды в 688 км от места запуска.

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь.

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Евгений Пилипенко

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