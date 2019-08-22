Спикер парламента Новой Зеландии нянчил младенца на заседании

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Тревор Маллард нянчил сына депутата Таматы Коффи и его партнера, которого им родила суррогатная мать

Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард нянчил младенца прямо во время заседания законодательного собрания. Милое видео было опубликовано на YouTube-канале The Telegraph.

Как информируют СМИ, на руках Малларда был сын парламентария Таматы Коффи и его партнера, которого им родила суррогатная мать. 

Недавно Коффи вышел из декретного отпуска и был вынужден взять младенца с собой на первый рабочий день. 

Маллард предложил понянчить ребенка, чтобы дать возможность Коффи поработать.

Спикер парламента прокомментировал это событие в Twitter: "Обычно кресло спикера использует только председатель, но сегодня со мной был VIP-гость. Поздравляю Тамату и Тима с новым членом вашей семьи".

СМИ пишут, что у Малларда трое детей. 

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Теги: парламент, новая зеландия, младенец, тревор маллард
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